Росія: на алмазному руднику у Якутії тривають пошуки 8 гірників

У Росії на алмазному руднику в якутській місті Мирний тривають пошуки 8 гірників, які залишаються під землею після часткового затоплення шахти. Рятувальники вважають, що є надія знайти їх живими, оскільки всі системи життєзабезпечення у шахті працюють нормально.

Раніше 5 серпня вдалося врятувати одного шахтаря, який самостійно вийшов на зв’язок. Він доставлений в реанімацію.

4 серпня на руднику «Мир» стався раптовий викид води у гірничу виробку. У цей момент у шахті перебувала 151 людина, 143 з яких – врятовані.

У Мирному запровадили режим надзвичайної ситуації.

Це вже другий за тиждень інцидент на руднику «Мир», яким володіє концерн «Алроса». 29 липня через обвалення породи постраждала одна людина.

В «Алросі» стверджують, що рудник раніше не був аварійним, проте за 8 років роботи у його підземній частини сталося 6 аварій, у результаті яких загинули двоє людей, шестеро були поранені.