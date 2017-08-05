На Дніпропетровщині відкрили пам’ятний хрест загиблим на Донбасі бійцям

На Дніпропетрвщині, у райцентрі Широкому, 5 серпня відкрили пам’ятний хрест українським бійцям, що загинули під час бойових дій на Донбасі. Ініціаторами встановлення виступили учасники АТО, зокрема бійці батальйону «Азов», та громадські активісти.

За словами організаторів, кам’яний хрест важить близько тонни, на ньому викарбуваний тризуб. На виготовлення пам’ятника знадобилось два місяці.

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих.

«Восьмеро бійців з Широківського району віддали свої життя на сході зі зброєю в руках, тому для місцевих жителів цей знак стане символом поваги героям з сусідньої вулиці. Козацький хрест і рунічний тризуб – символ великої української історії, яку сьогодні ми гідно продовжуємо», – зазначив демобілізований боєць Денис Котенко.

За даними з Книги пам’яті, станом на 1 травня 2017 року в зоні АТО загинуло 413 бійців, уродженців Дніпропетровської області.