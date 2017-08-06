На Донбасі поранені троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 5 серпня поранень зазнали троє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 31 обстріл, але не застосовували озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів.

«Проте до повної тиші на Донбасі ще дуже далеко», – відзначає штаб і вказує, що на Луганському напрямку близько 19:00 сепаратисти випустили щонайменше 12 мін калібру 82 міліметри по опорному пункту в Кримському. «Внаслідок цього обстрілу двоє бійців зазнали поранення», – ідеться в ранковому зведенні.

Ще один боєць, як ідеться в повідомленні, був поранений поблизу селища Луганське на Донецькому напрямку.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька. В угрупованні «ЛНР» нарахували сім обстрілів з боку ЗСУ 5 серпня – поблизу населених пунктів Слов’яносербськ, Жолобок, Калинове, Молодіжне та Логвинове.