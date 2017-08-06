Синоптики попереджають про сильні зливи на Правобережжі України

Українські синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на правобережній частині України.

«6 серпня на Правобережжі України грози; в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями сильні зливи, град, шквали 15-20, подекуди 24 метри на секунду», – ідеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

Також синоптики очікують на поступове послаблення спеки, але не на всій території України.

«Південь та схід ще пектимуться. На заході та півночі, особливо в понеділок, спеки не буде. Центр – як де. Вінниччина, Кіровоградщина попустить на тижні, Полтавщина, Черкащина трохи менше, а Дніпропетровщина ще посмажиться», – прогнозує синоптик Наталка Діденко.

Упродовж цього тижня Україна потерпає від сильної спеки – з денними температурами, вищими за +30, та нічними +20 або й вище. Це негативно впливає на метеозалежних людей.