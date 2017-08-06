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06 Серпень 2017, Київ 10:48
Новини | Події

Синоптики попереджають про сильні зливи на Правобережжі України

Після опадів на значній частині території України спека спаде, очікують синоптики

Українські синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на правобережній частині України.

«6 серпня на Правобережжі України грози; в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями сильні зливи, град, шквали 15-20, подекуди 24 метри на секунду», – ідеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

Також синоптики очікують на поступове послаблення спеки, але не на всій території України.

«Південь та схід ще пектимуться. На заході та півночі, особливо в понеділок, спеки не буде. Центр – як де. Вінниччина, Кіровоградщина попустить на тижні, Полтавщина, Черкащина трохи менше, а Дніпропетровщина ще посмажиться», – прогнозує синоптик Наталка Діденко.

Упродовж цього тижня Україна потерпає від сильної спеки – з денними температурами, вищими за +30, та нічними +20 або й вище. Це негативно впливає на метеозалежних людей.

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