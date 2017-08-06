Ломаченко нокаутом переміг Марріаґу й захистив звання чемпіона світу

Бій за звання чемпіона світу з боксу за версією WBO в другій напівлегкій вазі (до 59 кілограмів) між українцем Василем Ломаченком та колумбійцем Мігелем Марріаґою завершився перемогою українського боксера технічним нокаутом.

Упродовж усього поєдинку українець мав відчутну перевагу. У третьому раунді Василь надіслав суперника в нокдаун. Після цього в Ломаченка на обличчі з'явилося розсічення, яке спричинив не удар, а рух голови Марріаґи.

У сьомому раунді Ломаченко знову відправив опонента в нокдаун. Гонг врятував колумбійця, але на восьмий раунд він виходити відмовився.

Це був головний поєдинок боксерського вечора в Microsoft Theater в американському Лос-Анджелесі. Для Ломаченка це восьма перемога (шість – нокаутом) в дев’яти поєдинках. Марріаґа поступився втретє, маючи 25 перемог.