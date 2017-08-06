Тіллерсон і Лавров зустрінуться в Манілі

Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавровзустрінуться під час регіонального форуму 6 – 7 серпня в Манілі. Держдепартамент 5 серпня повідомив, що Тіллерсон прибув на Філіппіни для переговорів з дипломатами з Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), щоб обговорити ядерне роззброєння Корейського півострова, безпеку на морі та боротьбу з тероризмом.

МЗС Росії повідомив, що Лавров прибув на форум і проведе серію двосторонніх зустрічей для обміну думками «з найбільш актуальних міжнародних і регіональних проблем», включно з ситуацією на Корейському півострові, в Сирії та на Близькому Сході. Президент США Дональд Трамп 3 серпня написав у мережі Twitter, що «відносини Вашингтона з Росією перебувають на рекордному і дуже небезпечному мінімумі».

Ці коментарі були зроблені на наступний день після того, як Трамп підписав нові санкції проти Москви. Це був крок, який, за словами прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, означає повномасштабну торговельну війну проти Москви. Законодавство, схвалене Конгресом, має на меті покарати Росію за військову агресію в Україні та за ймовірне втручання в торішні президентські вибори у США. Конгрес також запровадив санкції щодо Ірану і Північної Кореї.

Тіллерсон 1 серпня заявив, що, хоча відносини Вашингтона з Росією «як і раніше відчувають значний стрес», у його відносинах із Лавровим «немає войовничості». «Гадаю, що він так само, як і я, прихильний до пошуку шляхів, які можуть поліпшити наші відносини», – сказав Тіллерсон.

Про точний час зустрічі Лаврова й Тіллерсона в Манілі зовнішньополітичні відомства Росії та США не повідомляли.