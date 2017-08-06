У місті Ракка залишаються близько 2 тисяч бойовиків «Ісламської держави» – представник США

У місті Ракка, яке є останнім оплотом угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії, залишаються близько двох тисяч бойовиків. Про це заявив Бретт Макгурк, спеціальний представник США в міжнародній коаліції, яка протистоїть екстремістському угрупованню в Іраку та Сирії.

За його словами, очолюваний США арабсько-курдський альянс нині звільнив близько 45% Ракки і готовий рухатися далі.

Тим часом, базована у Великій Британії організація «Сирійська обсерваторія з прав людини» 5 серпня заявила, що сирійські урядові сили відбили у бойовиків угруповання «Ісламська держава» Аль-Сухну, останнє досі контрольоване екстремістами велике місто в провінції Хомс.