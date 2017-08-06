Через спеку частина окупованого Криму знову була знеструмлена

Уночі 6 серпня через аварію на підстанції «Старий Крим» були знеструмлені деякі населені пункти в районі Судака і Старого Криму. Про це повідомляє сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Причина (відключення електропостачання) – аномальна спека, дуже високі температури і навантаження. Цим, на жаль, викликані відхилення від норми в роботі обладнання», – розповів керівник підприємства «Крименерго» Віктор Плакида.

За його словами, вночі на підстанції відбувалися відновлювальні роботи.

«Зараз дана команда на відновлення роботи обладнання», – зазначив Плакида.

Він додав, що більш детальну інформацію повідомить після розслідування інциденту.

28 липня Крим на кілька годин залишився без електрики через аварію в Краснодарському краї Росії, звідки електроенергію подають на окупований півострів. За інформацією кримського міністрества енергетики, протиаварійна автоматика спрацювала через високу температуру повітря. Для безперебійного енергопостачання в Криму будують дві ТЕС з використанням незаконно ввезених газових турбін Siemens.