В Афганістані затримали вантажівку з 16 тоннами вибухівки

Афганська влада повідомила 6 серпня про затримання в Кабулі вантажівки з пакистанськими номерними знаками, яка перевозила понад 16 тонн вибухових речовин. Вони були розміщені в коробках, позначених як корм для птахів, вказує Національне управління безпеки Афганістану. до того ж було заарештовано п'ять людей.

«Вантажівка була завантажена вибухівкою, щоб робити бомби, жилети самогубців, здійснювати терористичну діяльність у Кабулі», – ідеться в повідомленні.

Влада Афганістану також інформує про затримання п’ятьох людей у зв’язку з цим інцидентом.

За оцінками ООН, у результаті збройного конфлікту в Афганістані з січня 2009 року загинули понад 26 з половиною тисяч цивільних, ще майже 49 тисяч людей постраждали.