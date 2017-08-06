У Дніпрі в музеї історії Голокосту відкрилася виставка про геноцид ромів

У неділю, 6 серпня, в Дніпрі, в музеї «Пам’ять єврейського народу і Голокост в Україні», відкрили виставку, присвячену геноциду ромів.

Матеріали експозиції розповідають про долю румунських ромів, яких депортували до Трансністрії в 1942 – 1944 роках. Документи, фотографії та інші експонати було зібрано за сприяння німецької організації Bildungswerk für Friedensarbeit («Освіта заради співпраці»).

За словами організаторів, під час Другої світової війни понад 25 тисяч циган були депортовані до румунської зони окупації між Дністром і Бугом. Близько половини з них загинули через надзвичайно важкі умови життя.

Як розповіли організатори, щоб нагадати про цей майже забутий геноцид, молоді роми і молодь інших національностей з України, Румунії, Молдови та Німеччини вирушили навесні 2016 року в дослідницьку експедицію. Між Бухарестом і Бугом вони зустріли та проінтерв’ювали як ромів – тих, хто пережив трагедію, так і місцевих жителів – селян, які були свідками депортації. Результатом цієї експедиції стало створення виставки.

У презентації взяли участь дніпровські історики та музейники, представники єврейської та ромської громад, жителі міста. Як розповіла представниця ромської громади Дніпра Любов Власова, в часи Другої світової війни її родина втратила 37 членів.

За словами генерального консула ФРН Вольфґанґа Мессінґера, на його батьківщині проводиться значна робота для збереження та розвитку ромської культури та ромських спільнот, водночас ставлення в суспільстві до ромів, визнав він, так само, як і в Україні, не завжди є толерантним.

«Сінті та роми втратили 500 тисяч свої братів і сестер, тобто стали одним із народів, найбільш постраждалим від націонал-соціалістичного терору. Так званій більшості населення все ще складно ставитися до ромів неупереджено. На жаль, різноманітні хвилі біженців, які в останні роки доходили до Німеччини, не сприяли досягненню цієї мети», – сказав Вольфґанґ Мессінґер.

Як зазначив директор музею «Пам’ять єврейського народу і Голокост в Україні» Ігор Щупак, його заклад збирає та вивчає матеріали не тільки про трагедію єврейського народу – Голокост, а й про національні трагедії інших народів – вірменів, кримських татар, геноцид у Руанді тощо. Днями музей отримав експонати, що свідчать про винищення в сорокові роки ХХ століття, і від ромської громади. Як планується, згодом вони стануть частиною першої в Україні постійної експозиції, присвяченої цій трагедії.

Також цього дня в музеї відбувається засідання Дніпровського історичного клубу на тему геноциду ромів. У ньому беруть участь експерти з України та з-за кордону – Франк Брендле з Берліна, Михайло Тяглів з Києва, Ігор Щупак з Дніпра.