У селі біля Ужгорода відкрили площу Енді Воргола

На околиці Ужгорода, в селі Минай, 5 серпня відкрили площу Енді Воргола – всесвітньовідомого митця, засновника поп-арту.

Як повідомляє прес-служба голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, раніше площа називалася Жовтневою, але отримала нову назву в рамках виконання закону про декомунізацію.

Оскільки Холмківська сільрада (до складу якої входить село Минай) не захотіла перейменовувати топонім у відведений законом строк, це у квітні минулого року зробив Геннадій Москаль своїм розпорядженням, зазначається у повідомленні.

«Ми могли відкрити цю площу ще кілька місяців тому чи навіть минулого року, але вибрали початок серпня, тому що завтра, 6 серпня, Енді Ворголу виповнилося б 89 років», – сказав Москаль, який прийшов на відкриття площі.

За словами голови Закарпатської ОДА, свого часу розпорядження про перейменування площі викликало багато суперечок щодо необхідності давати топонімам назви персон, що не мають стосунку до Закарпаття.

«Насправді це не так. Енді Воргол народився в США, в місті Пітсбург, однак його батьки народилися й жили зовсім недалеко звідси – в словацькому селі Мікова біля міста Меджилабірці. Це всього 100 кілометрів від Ужгорода. Батьки Енді Воргола походять з місцевості, де компактно проживають лемки або русини-українці», – додав Москаль.

У жовтні минулого року в Ужгороді відкрили скульптуру, присвячену Енді Воргола.

Батьки Енді Воргола на початку 20-го століття емігрували до США із села тодішньої Австро-Угорщини, яке розташоване неподалік Закарпаття.