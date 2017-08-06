Штаб АТО: бойовики майже вдвічі зменшили кількість обстрілів позицій ЗСУ

У штабі АТО заявляють, що сьогодні підтримувані Росією бойовики майже вдвічі зменшили кількість обстрілів позицій українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу, бойовики тричі з різних напрямків вели вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів по позиціях українських військових біля Авдіївки, також застосовували озброєння БМП неподалік Пісків.

Крім того, за даними штабу, сепаратисти випустили 3 міни калібру 120 міліметрів по українських військових біля Кримського.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах зартилерії, внаслідок яких пошкоджені сім житлових будинків у селі Запорожець Тельмановського району. В угрупованні «ЛНР» повідомляють про сім обстрілів з боку ЗСУ минулої доби – поблизу населених пунктів Слов’яносербськ, Жолобок, Калинове, Молодіжне та Логвинове.