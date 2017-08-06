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06 Серпень 2017, Київ 19:47
Новини | Події

У Києві до кінця доби й протягом 7 серпня очікуються грози, дощ – КМДА

У Києві до кінця доби 6 серпня й протягом 7 серпня очікуються грози, сильний дощ.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру, також очікуються шквали 15-20 метрів за секунду.

У КМДА нагадують, що в разі посилення вітру потрібно закрити вікна будинків, а на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев.

Сьогодні Український гідрометцентр оприлюднив штормове попередження, яке стосується всієї України, крім південних та східних областей.

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