У Києві до кінця доби й протягом 7 серпня очікуються грози, дощ – КМДА

У Києві до кінця доби 6 серпня й протягом 7 серпня очікуються грози, сильний дощ.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру, також очікуються шквали 15-20 метрів за секунду.

У КМДА нагадують, що в разі посилення вітру потрібно закрити вікна будинків, а на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев.

Сьогодні Український гідрометцентр оприлюднив штормове попередження, яке стосується всієї України, крім південних та східних областей.