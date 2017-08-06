Пенс спростував інформацію про намір балотуватися в президенти США в 2020 році

Віце-президент США Майк Пенс спростовує повідомлення про те, що він готується до ймовірного висунення своєї кандидатури на посаду президента в 2020 році.

У заяві, опублікованій 6 серпня, Пенс заявив, що повідомлення The New York Times є «ганебним і образливим».

Він заявив, що твердження в статті були «категорично хибними» і що його команда «зосереджуватиме всі зусилля на просуванні порядку денного (президента США Дональда Трампа – ред.) і бачить його переобраним у 2020 році».

У статті «The Times» повідомлялося про зусилля деяких республіканців, які очікують на 2020 рік, назвавши це «тіньовою кампанією». Вказувалося, що невідомі радники Пенса «вже повідомили партійним донорам, що він висуватиме свою кандидатуру, якщо Трамп цього не зробить».