Унаслідок зіткнення на заході Ірану загинули двоє бойовиків

Сили іранської Революційної гвардії (Корпус вартових Ісламської революції) повідомляють про зіткнення з групою бойовиків на північному заході країни, загинули двоє бойовиків.

Інформаційне агентство Tasnim 6 серпня повідомило, що бої пройшли в провінції Західний Азербайджан, що межує з Туреччиною та Іраком, не вказавши, коли відбувся інцидент.

Агентство цитує командувача підрозділами гвардії, генерала Мохаммада Пакпура, який повідомив, що в результаті зіткнення були також поранені четверо бойовиків.

Він сказав, що частину військової техніки конфіскували.

Сутички з іранськими курдськими угрупованнями досить часто відбуваються в цьому районі.

Минулого місяця на кордоні з Іраком відбулися зіткнення сил іранської Революційної гвардії і бойовиків.