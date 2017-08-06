Унаслідок зіткнення на заході Ірану загинули двоє бойовиків

Сили іранської Революційної гвардії (Корпус вартових Ісламської революції) повідомляють про зіткнення з групою бойовиків на північному заході країни, загинули двоє бойовиків.
Інформаційне агентство Tasnim 6 серпня повідомило, що бої пройшли в провінції Західний Азербайджан, що межує з Туреччиною та Іраком, не вказавши, коли відбувся інцидент.
Агентство цитує командувача підрозділами гвардії, генерала Мохаммада Пакпура, який повідомив, що в результаті зіткнення були також поранені четверо бойовиків.
Він сказав, що частину військової техніки конфіскували.
Сутички з іранськими курдськими угрупованнями досить часто відбуваються в цьому районі.
Минулого місяця на кордоні з Іраком відбулися зіткнення сил іранської Революційної гвардії і бойовиків.
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