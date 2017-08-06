Війська Асада зайняли останній оплот «Ісламської держави» в провінції Хомс

Військові, віддані президенту Сирії Башару аль-Асаду, захопили останній оплот угруповання «Ісламська державу» у провінції Хомс, повідомляють спостерігачі.

Місто Аль-Сухна, розташоване приблизно 70 кілометрів на північний схід від знаменитого стародавнього міста Пальміра, є останнім на шляху до східного міста Дайр-ез-Заур, де урядовий гарнізон витримав облогу «Ісламської держави» з початку 2015 року.

Базоване в Лондоні Бюро спостереження за правами людини в Сирії заявило, що 5 серпня урядові сили захопили місто після артилерійської підготовки і за підтримки російської авіації.

Наразі немає офіційного підтвердження взяття міста з боку сирійського уряду.

Державне інформаційне агентство SANA заявило, що армія оточила місто з трьох сторін.

З травня сирійська армія проводила військову кампанію за підтримки російської сторони задля відновлення контролю над пустелею, яка відокремлює столицю Дамаск від Дайр-ез-Заур та інших міст у долині Євфрату.

Підтримувані США сили сирійської демократичної опозиції тепер контролюють більше половини міста Ракка – столиці самопроголошеної «Ісламської держави».