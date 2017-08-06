Афганські чиновники: таліби вбили 30 людей у провінції Сарі-Пул

Бойовики угруповання «Талібан» вбили щонайменше 30 людей у північній провінції Сарі-Пул.

Афганські чиновники заявляють, що стрілянина відбулася після того, як 5 серпня бойовики взяли під контроль містечко Мірзаваланг, що у районі Саяд, після двох днів інтенсивних бойових дій з силами безпеки.

Провінційний губернатор Захір Вагдат заявив 6 серпня, що жертвами були переважно цивільні особи, зокрема жінки і діти, а також деякі місцеві служби безпеки.

Також, за даними чиновників, щонайменше 25 цивільних зникли.

Таліби взяли на себе відповідальність за напад, але не щодо смертей цивільних і викрадень.

У своєму виступі президент Ашраф Гані заявив, що «злочинні терористи знову вбили цивільних осіб, жінок та дітей».

«Цей варварський акт вважається прямим порушенням прав людини та військовим злочином», – додав він.

Як повідомлялося раніше, у боях загинули щонайменше сім поліцейських та 10 талібів, а четверо офіцерів безпеки поранені.