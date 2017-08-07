Ранкова Свобода: українці не зрадіють новим цінам на м’ясо

Україна ризикує стати кладовищем автомобілів;

Українці не зрадіють новим цінам на м’ясо;

Українські бізнесмени викрили масштаби корупції.

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: президент Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко та фахівець з транспортного планування Дмитро Беспалов та еколог Олег Савицький; експерт з аграрних питань Денис Марчук та голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Львівської області Ярослав Кардаш; доктор економічних наук Андрій Длигач та юридичний радник Тransparency International Україна Максим Костецький.