На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 6 серпня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 18 обстрілів позицій Збройних сил України.

Штаб АТО вказує, що вдень бойові дії були активними поблизу Авдіївки, а ввечері – на Маріупольському напрямку.

В угрупованні «ДНР» заявляють про «серйозне загострення» ввечері 6 серпня та «важкі бої» на околицях Донецька, Горлівки та на півдні контрольованої сепаратистами території.

В угрупованні «ЛНР» повідомляють про бойові дії поблизу Бахмутської траси.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.