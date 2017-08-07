Під Києвом у ДТП загинули шестеро людей

Шестеро людей, із них одна дитина, загинули ввечері 6 серпня внаслідок ДТП в Київській області, ще двоє людей у тяжкому стані доправлені до лікарні. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з цим повідомленням, на окружній дорозі поблизу міста Бориспіль о 20:30 сталося зіткнення двох легкових автомобілів.

За даними поліції, в аварії брали участь автомобілі ВАЗ та Opel, зіткнення було лобовим. У першому з них загинули четверо дорослих та одна неповнолітня дитина. З цієї машини вижила шестирічна дівчинка, яка перебуває в лікарні.



Водій транспортного засобу Opel залишився живим, пасажирка авто загинула.