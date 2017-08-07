Через негоду в Україні загинула одна людина, постраждали п’ятеро – ДСНС

Через сильні пориви вітру в Херсонській області та в Миколаєві 6 серпня загинула одна людина, ще п’ятеро постраждали, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, у селищі міського типу Лазурне Скадовського району на Херсонщині поривом вітру перекинуло на бік вантажний автомобіль. Внаслідок цього загинула людина, яка перебувала біля вантажівки, та постраждали двоє дітей, які були в кабіні автомобіля. Потерпілих госпіталізовано до міської лікарні.

У Миколаєві поривом вітру зірвало дерев’яну покрівлю з літнього майданчику кафе-бару Golden River, внаслідок події постраждали троє людей, яким була надана перша медична допомога.