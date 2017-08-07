В окупованому Криму в суді у «справі Чийгоза» почалися дебати сторін

У підконтрольному Кремлю Верховному суді анексованого Криму 7 серпня розпочалися дебати сторін у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху, заарештованого Ахтема Чийгоза. Про це повідомляє сайт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Дебати почалися з виступу прокурора Анастасії Супряги.

Сам Ахтем Чийгоз бере участь у засіданні в режимі відеоконференції. На початку засідання він заявив протест у зв'язку з тим, що прокурор дуже тихо і швидко говорить, через що неможливо розібрати суті сказаного.

Очікується, що 7 серпня прокурор Анастасія Супряга оголосить про термін ув’язнення Ахтема Чийгоза, на якому наполягає обвинувачення.

1 серпня в справі Чийгоза завершилося судове слідство.

Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в межах «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – по заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу, окремо по інших фігурантах процесу – Алі Асанову та Мустафі Дегерменджі.