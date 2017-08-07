ДСНС попереджає про грози, сильний дощ і град сьогодні в Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози, сильний дощ і град на території України.

Як повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру, протягом 7 серпня у Києві та на Київщині очікуються грози, сильний дощ, шквали 15-20 метрів за секунду, а в окремих районах Київської області буде град.

За даними служби, 7 серпня в Україні грози, окрім Харківської, Донецької, Луганської, Одеської, Миколаївської, Херсонської й Запорізької областей, місцями сильний дощ, в окремих районах шквали 15-20 метрів за секунду, град.

Напередодні Український гідрометцентр оприлюднив штормове попередження, яке стосується всієї України, крім південних та східних областей.