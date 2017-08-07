Киргизстан: три опозиційні партії заявили про намір висунути єдиного кандидата на виборах президента

У Киргизстані три опозиційні партії оголосили про плани об’єднатися і висунути єдиного кандидата на президентських виборах в жовтні.

Законодавці, що представляють партію «Онугуу-Прогрес», заявили, що лідер політичної сили, Бакит Торобаєв, а також лідер партії «Бутун Киргизстан» Адахан Мадумаров, співголови партії «Ата-Журт» Акматбек Келдібеков і Камчибек Ташиєв вирішили створити нову політичну партію.

Законодавці повідомляють, що, відповідно до угоди, досягнутої 6 серпня, нова партія, назви якої ще немає, запропонує єдиного кандидата на президентських виборах, призначених на 15 жовтня.

Торобаєв, Мадумаров, Келдібеков і Ташиєв є серед 59 людей, які подали документи, необхідні для того, щоб стати кандидатом у президенти. Остаточний список офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти буде оприлюднено 10 вересня.

Президенту Алмазбеку Атамбаєву, який очолює країну в Центральній Азії з грудня 2011 року, конституція забороняє балотуватися на другий президентський термін поспіль.