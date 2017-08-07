Міноборони: в одній з бригад завищили витрати на харчування, втрати – 4,2 мільйона гривень

У Міністерстві оборони заявляють про виявлення в 24 окремій механізованій бригаді, низки порушень, які призвели до втрат на суму майже 5 мільйонів гривень.

Як повідомляє прес-служба міністерства, понад 4,2 мільйона гривень втрат пов’язані із «безпідставним завищенням обсягів та вартості послуг із харчування».

За даними аудиту, протягом 2016 року щоденно безпідставно перебували на триразовому харчовому забезпеченні від 200 до 450 офіцерів та контрактників.

«Викликає сумніви той факт, що зафіксована майже 100 відсоткова явка на прийоми їжі у підрозділі офіцерів і контрактників, навіть у вихідні й святкові дні», – зазначають у міністерстві.

Крім того, Міноборони виявили понад 433 тисячі гривень «незаконних витрат на виплату заробітної плати», оскільки ці кошти виплатили військовослужбовцям, які рахуються такими, що самовільно залишили військову частину, й не мають права на отримання грошового забезпечення допоки триває розслідування зазначених фактів.

Також виявлено нестачу майна продовольчої служби на суму майже 185 тисяч гривень, додають у відомстві.

У Міністерстві оборони обіцяють надати оцінку законності дій керівництва військової частини.