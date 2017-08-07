У Сєродонецьку будуть проводити антитерористичні заходи, жителів міста просять не виходити з будинків

У Сєвєродонецьку найближчим часом СБУ буде проводити превентивні заходи з протидії терористичній та диверсійній загрозам, повідомляє прес-служба поліції Луганщини.

У поліції закликають місцевих жителів не панікувати і дотримуватися вимог особистої безпеки – не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами.

Наразі жодних інших подробиць силовикине повідомляють.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». Частину Донецької та Луганської областей, зокрема Донецьк і Луганськ, наразі контролюють проросійські сепаратисти.

Місто Сєвєродонецьк перебуває під контролем української влади.