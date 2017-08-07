Засідання у «справі Чийгоза» перенесли через знеструмлення будівлі суду – адвокат

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму переніс засідання у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза а 8 серпня в зв'язку із загорянням силового кабелю. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив адвокат Микола Полозов.

Адвокат додав, що в суді немає впевненості, що до початку засідання о 9:30 електропостачання вдасться відновити.

Раніше стало відомо, що будівля суду знеструмлено.

У підконтрольному Кремлю Верховному суді анексованого Криму 7 серпня почалися дебати у кримінальній справі стосовно Ахтема Чийгоза. 1 серпня завершилося судове слідство у цій справі.

Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в межах «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – по заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу, окремо по інших фігурантах процесу – Алі Асанову та Мустафі Дегерменджі.

