Сапер постраждав через вибух під час розмінування в Балаклії – Міноборони

На Харківщині у Балаклії внаслідок вибуху снаряду травмований сапер.

Як повідомили у Міністерстві оборони, військовий отримав травми під час проведення розмінування арсеналу в Балаклії.

У ніч на 23 березня на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну причину виникнення ситуації називають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.