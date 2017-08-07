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07 Серпень 2017, Київ 16:52
Новини | Події

Сапер постраждав через вибух під час розмінування в Балаклії – Міноборони

Військові знищують боєприпаси, зібрані на території військової частини в Балаклії, 29 березня 2017 року

На Харківщині у Балаклії внаслідок вибуху снаряду травмований сапер.

Як повідомили у Міністерстві оборони, військовий отримав травми під час проведення розмінування арсеналу в Балаклії.

У ніч на 23 березня на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну причину виникнення ситуації називають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.

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