Апеляційний суд переніс розгляд скарги Данилюка щодо податкової перевірки

Апеляційний суд Києва переніс на 10 серпня розгляд апеляційної скарги міністра фінансів України Олександра Данилюка про призначення йому позапланової податкової перевірки. Це рішення ухвалили у зв'язку з тим, що ще не надійшли матеріали у справі від Печерського райсуду Києва.

31 липня стало відомо, що Державна фіскальна служба України призначить позапланову документальну перевірку Данилюка щодо дотримання ним вимог податкового, валютного й іншого законодавства за період від 1998 до 2016 року. Таке рішення раніше ухвалив Печерський районний суд Києва за клопотанням прокуратури після депутатського звернення.

Міністр фінансів заявив про намір «подати скаргу на суддю й подати заяву про злочин щодо завідомо неправомірних дій посадових осіб». Данилюк наголошує, що ухвалене рішення провести перевірку за період з 1998 по 2016 рік не узгоджується з нормами Податкового кодексу України про обмеження на строк проведення податкових перевірок.

Данилюк відкинув обвинувачення у несплаті податків і заявив, що про підозри прокуратури довідався з преси.

Від квітня 2016 року Данилюк очолює Міністерство фінансів, до цього він працював на посаді заступника голови Адміністрації президента України.