Поліція: лікарі оцінюють як стабільно важкий стан постраждалого через вибух снаряда в Балаклії

Лікарі оцінюють як стабільно важкий стан постраждалого внаслідок вибуху снаряда в Балаклії.

Як повідомляє прес-служба поліції Харківської області, з численними переломами кінцівок, ампутацією правої стопи, опіками обличчя та рук 27-річного військового доставили до Балаклійської районної лікарні.

Сьогодні на території військової частини у Балаклії чоловік був травмований внаслідок вибуху невідомого снаряда під час виконання планових робіт з виявлення і знешкодження боєприпасів.

Поліція встановила, що 27-річний житель села Іванівка (Вінниччина) проходив службу у військовій частині в Кам’янець-Подільську, наразі його прикомандирували до міста Балаклія.

У березні на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну причину виникнення ситуації називають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.