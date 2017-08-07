Російський мільярдер Абрамович і його дружина оголосили про розлучення

Російський мільярдер Роман Абрамович і його дружина дизайнерка Дарина Жукова оголосили про намір розлучитися.

«Після 10 років спільного життя ми ухвалили нелегке рішення розлучитися, але залишаємося близькими друзями, батьками двох чудових дітей і партнерами у проектах, які починали і розвивали разом», – мовиться у заяві пари, що надійшла до РБК.

Йдеться про Музей сучасного мистецтва «Гараж» у Москві і культурний центр на острові Нова Голландія у Санкт-Петербурзі.

Роман Абрамович – колишній співвласник компанії «Сибнефть» та інших великих російських корпорацій, вважався одним з наближених до так званої «сім’ї» Бориса Єльцина олігархів. Він був депутатом Держдуми і губернатором Чукотського автономного округу. Упродовж останніх років живе у Лондоні, є власником футбольного клубу «Челсі».

Дар’я Жукова жила у Лондоні з 90-х років, з Абрамовичем вони познайомилися у 2005 році. Найбільш відомий арт-проект Жукової у Росії – музей і центр сучасного мистецтва «Гараж» у московському Парку Горького.