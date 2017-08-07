Поліція розслідує жорстоке поводження з конем, який у спеку возив туристів в Одесі

Поліція відкрила кримінальне провадження через жорстоке поводження з конем, який у спеку возив туристів в Одесі.

Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, провадження розслідується за статтею «жорстоке поводження з тваринами» Кримінального кодексу.

5 липня користувачі соціальних мереж оприлюднили фото і повідомили, щон а вулиці Пушкінській в Одесі кінь, який тягнув карету з туристами, впав та лежить на проїзній частині.

У ході перевірки поліція попередньо встановила, що внаслідок ускладнених погодних умов, пов’язаних з аномальною спекою, у коня погіршився стан здоров’я.