МЗС протестує через намір Польщі розмістивши у паспорті картинку зі Львова

У Міністерстві закордонних справ України вручили ноту протесту послу Польщі через намір цієї країни розмістивши у паспорті картинку зі Львова.

«7 серпня викликаному до МЗС послу Республіки Польща в Україні Яну Пєкло було вручено ноту, в якій висловлюється рішучий протест щодо намірів Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща розмістити на сторінках нового паспорта Польщі зображення каплиці-ротонди, розташованої на території польських військових поховань на Личаківському кладовищі у місті Львів», – мовиться у повідомленні українського МЗС.

Україна розглядає такі наміри як недружній крок, що негативно впливає на розвиток стратегічного українсько-польського партнерства, додали в українському зовнішньополітичному відомстві.

Раніше польські ЗМІ повідомили, що у 2018 році до сторіччя незалежності у Польщі випустять паспорт у новому дизайні, на сторінках якого, серед інших зображень, буде Меморіал орлят у Львові.