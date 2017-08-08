Заяви з Німеччини не врятують Росію від санкцій за Крим – ранковий ефір Радіо Свобода

Заяви з Німеччини не врятують Росію від санкцій за Крим;

Порятунком туристів у Карпатах хоче керувати Київ;

Дитину-жертву ДТП не врятували – медиків обвинувачують у пияцтві на роботі.

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Руслан Кермач і екс-народний депутат Андрій Сенченко; рятувальник Ростислав Мартинюк і начальник відділу реагування ДСНС в Івано-Франківській області Тарас Кочкодан; речник поліції Київської області Микола Жукович і експерт з медичного права Зоряна Черненко.