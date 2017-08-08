На Донбасі загинув один, поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 7 серпня загинув один, поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 18 обстрілів, сепаратисти, як вказує штаб, «і далі активно застосовують озброєння, заборонене мирними домовленостями».

Раніше штаб АТО повідомив, що причиною смерті українського військового вдень 7 серпня став постріл снайпера бойовиків. Згідно з ранковим зведенням, ще двоє бійців були поранені в результаті гранатометного обстрілу поблизу Талаківки, що на Приморському напрямку.

Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» повідомляють про бої в районі Бахмутської траси на Луганщині, а також поблизу Донецька.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.