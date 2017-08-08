Жертвою бойових дій на Донбасі в 2017 році став 341 цивільний – Гуґ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні зафіксували 341 жертву серед цивільих на Донбасі з початку року, заявив перший заступник голови місії Александр Гуґ.

«З 1 січня до цього моменту місія зафіксувала 341 жертву (це і загиблі, і постраждалі – ред.) серед мирного населення. Ця кількість на 37% більша порівняно з кількістю людей, які постраждали за аналогічний період минулого року», – заявив представник ОБСЄ на брифінгу в Луганська ввечері у вівторок.

Александр Гуґ додав, що луганська команда спостерігачів за останній місяць зафіксувала сім жертв серед цивільного населення в Луганську.

Заступник голови вказав, що бойові дії чинять негативний вплив на цивільну інфраструктуру на Донбасі. Він також зазначив, що «спеціальна моніторингова місія на місцях сприяє встановленню невеликих режимів припинення вогню для проведення ремонтних робіт на системах, зокрема водопостачання».