Китай заявляє про готовність платити за наслідки санкцій щодо КНДР

Китай матиме найбільші втрати від нових санкцій ООН проти Північної Кореї, але готовий платити свою ціну за мирне розв’язання проблеми навколо ядерної програми Пхеньяна. Про це 8 серпня в столиці Філіппін Манілі заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

«Через традиційні економічні зв’язки Китаю з Північною Кореєю переважно Китай платитиме за реалізацію резолюції. Але для того, щоб захистити міжнародну систему боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення та регіональний мир і стабільність, Китай, як і раніше, повністю та суворо належним чином виконуватиме весь зміст відповідної резолюції», – наголосив очільник китайського зовнішньополітичного відомства.

Китай підтримує дедалі жорсткіші санкції ООН щодо уряду Північної Кореї, запропоновані Сполученими Штатами. Водночас Пекін заявив, що не слід зачіпати «звичайну» торгівлю з пересічними північнокорейцями. Остання резолюція ООН забороняє купувати вугілля, залізо, свинець та морепродукти з КНДР.