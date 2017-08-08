«Реал» і «Манчестер Юнайтед» розіграють Суперкубок УЄФА в столиці Македонії

Мадридський «Реал» і «Манчестер Юнайтед» розіграють 8 серпня Суперкубок УЄФА. Поєдинок відбудеться в столиці Македонії Скоп’є.

Влада Македонії повідомила, що безпеку поєдинку безпосередньо на стадіоні гарантуватимуть понад дві тисячі правоохоронців.

Матч відбудеться за сильної спеки – очікується, що температура сягне 38 градусів за Цельсієм. Органи влади випустили попередження, закликаючи дітей та людей похилого віку удень не виходити з помешкань, а в частині країни оголошений надзвичайний стан через великі лісові пожежі.

Щороку в матчі за Суперкубок УЄФА зустрічаються переможці Ліги чемпіонів (у попередньому сезоні цей турнір виграв «Реал») та Ліги Європи (володарем трофею є «Манчестер Юнайтед»).

Нинішній наставник англійської команди Жозе Моурінью кілька сезонів тому тренував мадридський клуб.

Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.