Росія призупинила депортацію журналіста Алі Феруза

Московський міський суд 8 серпня призупинив виконання рішення про депортацію журналіста видання «Новая газета» Алі Феруза, якого звинувачують в порушенні міграційного законодавства Росії.

Процедура депортації не розпочнеться, поки Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) не розгляне його скаргу. Весь цей час Феруз перебуватиме у СУВСИГ (російська абревіатура на позначення «спеціального закладу тимчасового тримання іноземних громадян»), постановила суддя.

Алі Феруза (Худоберди Нурматова) затримали 1 серпня в Москві за звинуваченням у порушенні міграційного законодавства. За день до цього він подав скаргу на відмову російської влади надати йому політичний притулок.

1 серпня Басманний суд Москви ухвалив депортувати журналіста до Узбекистану. 4 серпня ЄСПЛ вказав російській владі, що Феруза не можна видворяти з країни протягом усього часу розгляду його справи в Страсбурзі.

На захист кореспондента «Нової газети» виступили журналісти, а також міжнародні правозахисні організації «Репортери без кордонів», Amnesty International і Human Rights Watch. У російській президентській Раді з прав людини видворення Феруза назвали порушенням російської Конституції. У Кремлі при цьому заявили, що влада не може «заплющувати очі» на нібито допущені журналістом порушення міграційного законодавства.

У 2012 році в Алі Феруза вкрали паспорт. Повернутися на батьківщину, щоб відновити документи, він не може. За словами журналіста, в Узбекистані йому можуть висунути звинувачення у співпраці з терористичними організаціями.