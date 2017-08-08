Гройсман анонсує ID-картки із вбудованим цифровим підписом з осені, а до кінця року – Mobile-ID

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман анонсує із осені старт видачі внутрішніх паспортів у вигляді ID-картки із вбудованим електронним цифровим підписом, а до кінця року такий підпис буде доступний на SIM-картці у рамках програми Mobile-ID. Про це глава уряду написав на своїй сторінці у Facebook.

«Широкому поширенню електронних послуг сприяє забезпечення українців надійними засобами електронної ідентифікації. Поки що в Україні таким засобом є електронний цифровий підпис (ЕЦП). Тож я порадив би усім українцям, які ще не мають ЕЦП, оформлювати його», – зазначив він.

Серед запланованих нововведень, за словами Гройсмана, буде «низка електронних послуг» для реєстрації та ведення бізнесу.

З 1 січня 2016 року в Україні почали видавати внутрішні паспорти нового зразка у вигляді пластикової ID-картки. Чинне законодавство не передбачає примусової заміни паперових внутрішніх паспортів громадян на пластикові ID-картки з електронним чипом. За приблизними підрахунками, вся Україна остаточно перейде на ID-картки вже за 4 роки.