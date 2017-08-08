У Сімферополі затримали активіста Караметова за одиночний пікет на підтримку Чийгоза

Російські силовики в Сімферополі затримали літнього кримського активіста Сервера Караметова, який вийшов на одиночний пікет до будівлі підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму.

Караметов прийшов підтримати одного з лідерів кримськотатарського національного руху, заарештованого в Криму Ахтема Чийгоза, у справі якого в суді 8 серпня тривають дебати.

Відео затримання опублікував на своїй сторінці кримський активіст Заїр Смедляєв.

На відео видно, як п’ятеро російських поліцейських у формі оточують Караметова, відбирають у нього плакат з написом «Путін! Аксьонов! Наші діти (Ахтем Чийгоз) – не терористи! Досить звинувачувати кримських татар! », садять в автомобіль ППС і відвозять.

Дочка Ільмі Умерова Айше в Facebook повідомила, що затриманому Серверу Караметову 76 років, у нього хвороба Паркінсона. За її інформацією, активіста затримали за «несанкціонований мітинг» і «опір представникам правоохоронних органів» і відвезли райвідділ поліції.

Проект Радіо Свобода, сайт Крим.Реалії намагається отримати більш детальну інформацію у кримських активістів і правозахисників.

На сайтах підконтрольних Кремлю силових відомствах Криму затримання Караметова поки не коментували.

Сервера Караметова затримують в анексованому Криму вже не вперше. Так, в День пам’яті жертв геноциду кримських татар 18 травня його затримали російські силовики після того, як вони прийшов на площу в Сімферополі з кримськотатарським прапором і портретами своїх батьків, які стали жертвами депортації 1944 року. За три години його відпустили після того, як склали адмінпротокол.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».