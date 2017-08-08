У Туреччині біля курортного міста стався землетрус, повідомлень про постраждалих немає

Землетрус магнітудою 5,3 стався за 14 кілометрів від берега туристичного міста Бодрум на побережжі Середземного моря Туреччини, повідомляє Геологічна служба США.

Наразі повідомлень про постраждалих немає.

Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій повідомило, що землетрус стався близько 11:00 за місцевим часом.

Бодрум – популярний літній курорт як серед громадян Туреччини, так і серед іноземців.

Минулого місяця внаслідок потужного землетрусу загинули двоє людей на грецькому острові Кос в Егейському морі. У червні потужний землетрус магнітудою 6,3 стався на західному узбережжі Туреччини та на грецькому острові Лесбос, в результаті чого загинула одна людина.