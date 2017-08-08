Затриманого в Сімферополі активіста Караметова звинувачують в опорі поліції – адвокат

Стосовно 76-річного кримськотатарського активіста Сервера Караметова, затриманого в Сімферополі за одиночний пікет на підтримку Ахтема Чийгоза, склали два адміністративні протоколи – за «порушення порядку проведення одиночних пікетів» і за «опір співробітникам поліції». Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив адвокат затриманого Еміль Курбедінов.

За його даними, затриманого Караметова зараз везуть до підконтрольного Кремлю Залізничного суду Сімферополя.

У чоловіка погане самопочуття: через затримання 76-річний активіст із хворобою Паркінсона пропустив обов’язковий прийом ліків, у нього сильний тремор. При цьому у російський поліцейських немає жодних документів про його стан здоров’я.

Сервера Караметова затримали 8 серпня біля будівлі підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму в Сімферополі. Чоловік вийшов на одиночний пікет на підтримку одного з лідерів кримськотатарського національного руху, заарештованого в Криму Ахтема Чийгоза.

На сайтах підконтрольних Кремлю силових відомств Криму затримання Караметова поки не коментували.

Сервера Караметова затримують в анексованому Криму вже не вперше. Так, у День пам'яті жертв геноциду кримських татар 18 травня його затримали російські силовики після того, як він прийшов на площу в Сімферополі з кримськотатарським прапором і портретами своїх батьків, які стали жертвами депортації 1944 року. За три години його відпустили після складання адмінпротоколу.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».