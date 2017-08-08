Російська співачка Лоліта скасувала тур в анексованому Криму

Російська співачка Лоліта Мілявська скасувала тур по містах анексованого Криму. Як заявив в коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії представник виконавиці Едуард Хруцький, рішення не має політичного підґрунтя, концерти скасовані через помилки в організації.

«На жаль, організатори нас дуже сильно підвели, і ми не змогли виїхати. Організатори були з Росії, на жаль, вони не спрацювали правильно. Ми вчора доїхали до аеропорту і не змогли відлетіти, а рейсів більше не було. Багато там було накладок, які непоправні в організації турів», – сказав директор Лоліти.

Заплановані концерти скасовані в низці кримських міст: Севастополь, Ялта, Євпаторія, Феодосія, Алушта, Керч.

Лоліта вже виступала анексованому Криму, за що в квітні 2017 року отримала заборону на відвідування України строком на три роки через «порушення нею законодавства України та відвідування окупованого Криму через закриті пункти пропуску».

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».