МЗС у день роковин початку війни проти Грузії засуджує дії Росії як держави-агресора

У Міністерстві закордонних справ України засуджують дії Росії як держави-агресора стосовно Грузії.

Як йдеться у заяві міністерства, Київ підтверджує свою повагу до державного суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Змушені констатувати, що саме через відсутність своєчасної жорсткої і консолідованої реакції світової спільноти на злочин Кремля в Грузії п’ята частина суверенної території цієї держави досі перебуває під окупацією, а Росія продовжує загарбницьку політику проти інших держав Європи», – зазначається у заяві з нагод роковин збройної агресії Росії проти Грузії.

8 серпня 2008 року Росія напала на Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над сепаратистськимрегіоном Південною Осетією. У результаті 5-денної війни Росія дислокувала в цьому й іншому сепаратистському регіоні Абхазії свої війська й озброєння, а також визнала самопроголошену «незалежність» цих двох грузинських регіонів. Усі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією. За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинуло більш ніж 400 людей, понад 2 тисячі були поранені.