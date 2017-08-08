Кримчанам може стати простіше перевозити майно, в уряді розглядають нову постанову – Черниш

Міністр з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявляє, що на найближчому засіданні уряд має розглянути нову постанову, яка має, серед іншого, спростити провезення особистих речей через адміністративний кордон з Кримом. Це питання сьогодні розглядалося на засіданні за участі членів уряду, повідомив в ефірі Радіо Свобода Вадим Черниш.

«Перший віце-прем’єр міністр проводить сьогодні нараду, щоб нарешті винести це питання на розгляд уряду. Мій перший заступник на цій нараді, щоб подолати всі неузгодженості, зокрема і з ДФС. Якщо сьогодні ми знімемо всі технічні питання, то ми спробуємо, щоб на найближче засідання уряду проект постанови був внесений», – заявив в ефірі Радіо Свобода Вадим Черниш.

За словами міністра, нині проти таких змін виступає Державна фіскальна служба.

«Рік ініціюємо зміни до постанови. Постійно якесь відомство проти. То спочатку Мінекономіки було проти, потім Мін’юст. Але найголовніша перепона зараз – Державна фіскальна служба, вона категорично проти. Наша позиція така, що повинно бути врегульовано за окремою процедурою, не посилаючись на законодавство, яке регулює порядок перетину державного кордону, тому що це не державний кордон, це просто адміністративна межа. Треба врахувати специфіку, що люди хочуть досі виїжджати з АРК, вони мають право забрати свої речі і саме це було причиною, чому суд вплинув на цю ситуацію», – сказав Черниш.

Донедавна діяла постанова Кабміну №1035, пункт перший якої обмежував провезення речей через адміністративний кордон з Кримом.

У червні суд визнав незаконним пункт перший цієї постанови, який обмежував ввезення речей через адміністративний кордон з Кримом. Відповідно до судового рішення, кримчани можуть перевозити особисті речі з території анексованого Росією Криму на материкову територію України без будь-яких обмежень. Проте, за свідченнями громадян, які перетинали адміністративну межу з Кримом, рішення суду виконується не завжди.