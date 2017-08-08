Суд переніс на 18 серпня розгляд клопотання щодо застави Полякова

Солом’янський районний суд Києва переніс на 18 серпня продовження розгляду клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення застави народного депутата Максима Полякова в дохід держави через те, що він відмовляється використовувати електронний браслет.

Це рішення ухвалили у зв’язку з тим, що свідок сторони обвинувачення не зміг прибути в суд.

Під час сьогоднішнього засідання заслухали свідків – це поліцейський і детектив НАБУ, які 27 липня намагались одягнути електронний браслет Полякову.

Максим Поляков сказав, що готовий одягнути електронний браслет, якщо це буде «за законом», а також пообіцяв прийти до НАБУ.

Прокурор САП Максим Кравченко після засідання заявив, що сторона захисту, як і сам Поляков, не може визначитись, з чим вони незгодні – чи вони вважають рішення суду незаконним, тому вони подали апеляцію, чи вони вважають виконання рішення суду неуповноваженою особою.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про стягнення застави в дохід держави у зв’язку з невиконанням підозрюваним ухвали суду, зокрема носіння засобу електронного контролю, Максимом Поляковим.

Раніше в САП заявили, що Поляков до 31 липня має одягти електронний браслет, як передбачає обраний судом запобіжний захід, інакше внесену ним заставу стягнуть у дохід держави.

21 липня Солом’янський районний суд Києва обрав народному депутатові України від фракції «Народний фронт» Максиму Полякову запобіжний захід у вигляді застави на суму 304 тисячі гривень. Згідно з ухвалою, Поляков також зобов’язаний носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва й Умані без дозволу слідчого, прокурора або суду, здати закордонні паспорти.

Раніше Поляков, коментуючи інформацію про те, що він відмовляється вдягати електронний браслет, заявив, що засіб контролю на нього одягти не намагалися.

Поляков, а також вилучений зі фракції «БПП» народний депутат Борислав Розенблат є фігурантами так званої «бурштинової справи». У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають. 11 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, але не дозволила його арешт.