Штаб: внаслідок обстрілу біля Мар’їнки двоє військових загинули, 5 поранені

У штабі АТО заявляють, що внаслідок обстрілу позицій Збройних сил України біля Мар’їнки двоє українських військових загинули, п’ятеро поранені.

«Близько 4:00 ранки незаконні збройні формування розпочали обстріл українських укріплень неподалік Мар’їнки. У відповідь сили АТО накрили противника щільним вогнем. В ході цього протистояння одне з наших озброєнь вийшло з ладу та розірвалось. Внаслідок цього трагічного інциденту 2 українських військових загинули, 5 – дістали поранення», – йдеться у повідомленні. Т

Крім того, за даними штабу, на Луганщині підтримувані Росією бойовики із мінометів калібру 82 міліметри обстрілювали позиції українських військових біля Троїцького, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів – біля Новозванівки.

Бойовики угруповань «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах населеного пункту Комінтернове (нині Пікузи), а в угрупованні «ЛНР» заявляють про сім порушень режиму припинення вогню з боку ЗСУ.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.