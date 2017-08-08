У Дніпрі велосипедисти влаштували «лежачий протест»

У центрі Дніпра велосипедисти влаштували «лежачий протест», намагаючись привернути увагу громадськості до проблеми загибелі велосипедистів на дорогах. В акції взяли участь кілька десятків людей.

Збираючись на акцію, у руках вони тримали плакати з написами «Досить нас вбивати!», «Зелене світло життю!», «Я хочу жити!».

Потім, за командою організаторів, учасники акції лягли на асфальт біля своїх велосипедів, символічно зображуючи тіла збитих на дорозі велосипедистів. Один із організаторів – накрився плівкою.

«Досить нас вбивати!» – це акція, покликана привернути увагу громадськості до смерті велосипедистів на дорогах. Так, саме умисних вбивств, бо свідоме порушення правил дорожнього руху щодо велосипедиста не можна назвати інакше. Ми маємо привернути увагу до цієї проблеми, бо статистика невтішна. За перші 7 місяців 2017 року в Дніпропетровській області зафіксовано 58 наїздів на велосипедистів. Більший показник лише у Львівській області. І це тільки офіційні цифри», – зазначали організатори акції.

За словами координатора акції Олексія Брусніцина, окрім того, велосипедисти намагаються привернути увагу влади та громадськості до проблеми покращення велоінфраструктури в місті. За його словами, в Дніпрі досі є райони, некомфортні для велолюбителів.

«Велодоріжки в Дніпрі неідеальні, це питання досвіду проектування та використання. Плюс через поточний ремонт, метро, загородження перекриваються існуючі велодоріжки. Є електронна карта, де велосипедисти відзначають небезпечні місця – перехрестя без розмітки, відкриту зливову каналізацію. Все місто позначене ділянками, де велосипедистам некомфортно. Сам я був учасником трьох ДТП. Зокрема, в одному з випадків водій маршрутки, яка їхала в другому ряду, вирішив випустити пасажира посеред дороги. Я не встиг загальмувати і на повній швидкості врізався дверцята маршрутки і пасажира. Про це треба говорити скрізь, вживати заходів, адже цей випадок непоодинокий», – сказав Олексій Брусніцин.

Водночас учасники акції зазначали, що розуміють і власну відповідальність за безпеку руху на дорогах. Зокрема, за їхніми словами, велосипедисти, які не знають правил дорожнього руху, – у групі ризику.

Зараз у Києві та інших містах України почали з’являтись велошколи та спеціальні веломістечка, де роверисти-початківці відпрацьовують навички кермування.