Латвія: випускники шкіл складатимуть іспити латиською

У Латвії випускники шкіл 9-х та 12-х класів будуть здавати іспити лише латиською мовою. Зміни торкнуться і шкіл національних меншин, у тому числі російськомовних. Виняток становлять іспити з мовних предметів. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Міністерства освіти Латвії.

Досі учні 9-го класу могли вибирати, якою мовою отримувати екзаменаційні матеріали і писати відповіді. У 12-му класі екзаменаційні матеріали надавалися тільки латиською, однак відповіді можна було давати національною мовою.

У Міносвіти Латвії також вважають, що повний перехід до здачі іспитів на латиську мову дозволить школярам більш ефективно навчатися у професійних навчальних закладах та інтегруватися на ринку праці.

Наразі у Латвії проживає близько двох мільйонів населення, близько 40% з яких вважають російську своєю рідною мовою. Єдиною державною мовою країни є латиська. За інформацією Міністерства освіти Латвії, з 2009 по 2016 рік частка школярів, що бажають складати іспит національною мовою, скоротилася з 40 до 15%.